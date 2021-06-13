13 человек убиты в Сирии при атаке на больницу

В городе Африн, который захвачен вооруженными бандформированиями, теракты происходят регулярно.

Боевой отряд Рабочей партии Курдистана напал на больницу в сирийском Африне, сообщает zakon.kz.

Как передает РИА Новости со ссылкой на турецкое агентство Anadolu, при атаке погибли тринадцать человек, а 27 получили травмы.

Террористы, базируюзиеся в районе Тель-Рифат, обстреляли центр города Африн и больницу Шифа из артиллерийских орудий. В результате нападения 13 мирных жителей были убиты, многие получили ранения, - говорится в сообщении оборонного ведомства в Twitter.

Отмечается, что в городе Африн, который захвачен вооруженными бандформированиями, теракты происходят регулярно. Террористы минируют автомобили, закладывают в здания взрывные устройства. В результате подобных терактов гибнут в первую очередь мирные жители.

В Турции РПК признана террористической организацией.

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