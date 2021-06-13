В "красной" зоне только столица - матрица оценки эпидситуации в РК

В "зеленой" зоне - 12 регионов.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

В "красной" зоне: город Нур-Султан.

В "желтой" зоне: Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В "зеленой" зоне: гг. Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.

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