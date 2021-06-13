Семилетний мальчик попал под ГАЗель в Актюбинской области

Ребенок был госпитализирован с диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб и ссадина темени.

Инцидент произошел в городе Кандыагаш Актюбинской области. Семилетний мальчик выбежал на проезжую часть, сообщает zakon.kz.

За рулем ГАЗ 332123 находился 44-летний водитель, передает портал "Мой Город".

В результате ДТП мальчик был госпитализирован в центральную районную больницу Мугалжарского района с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб и ссадина темени слева. пресс-служба ДП Актюбинской области

Всего на территории области с начала года было зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, что на 20% меньше аналогичного периода прошлого года. Тем не менее в этом году в авариях погиб один ребенок и 37 получили различные травмы.

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