Пандемия сказалась на знаниях детей – глава Минобразования

По словам министра, не все могут понять, насколько сложно было школе перестроиться на абсолютно новые методы обучения.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов обратился к казахстанским учителям и попросил их протянуть руку помощи своим ученикам, сообщает zakon.kz.

На своей странице в Facebook он назвал завершившийся учебный год сложным, необычным, но выразил уверенность, что он запомнится как год самоотверженного и героического труда каждого учителя.

По словам министра, не все могут понять, насколько сложно было школе перестроиться на абсолютно новые методы обучения.

К большому сожалению, мы не смогли перейти полноценно к традиционному формату обучения. Последствия пандемии для системы образования нам еще предстоит прочувствовать. Но, несмотря на все те трудности и вызовы, с которыми мы столкнулись, каждый из вас сумел организовать занятия, дать максимально возможный и эффективный результат. Вы стали ярким примером проявления лучших качеств нашей профессии – чуткости, заботы, внимания по отношению к детям и человеколюбия. Однако, несмотря на все титанические усилия, дети, которые отставали в обучении, в период дистанционного обучения в силу разных объективных причин, к сожалению, увеличили свой разрыв в знаниях по сравнению с другими учениками.

Асхат Аймагамбетов задается вопросом, виноваты ли в этом дети и отвечает, что нет, но надо предоставить им возможность восполнить имеющиеся пробелы.

Министр просит коллег проявить величайшую добродетель, которая является гордостью профессии, а именно – протянуть руку помощи своим ученикам и отмечает, что не менее важной является работа со школьниками, которые из-за пандемии увеличили отставание по программе и настаивает, что это отставание ни в коем случае не характеризует их возможности.

Это характеризует недостаточность условий, особенности мотивации, особые условия жизни и обучения. Такие дети требуют сейчас большего внимания. У них огромный потенциал. И именно сейчас мы должны оказать им поддержку. Я прошу и надеюсь, что Вы откликнитесь на мою просьбу, возьмете несколько детей под свое шефство, организуете диагностику пробелов и затруднений, проведете дополнительные уроки. И еще я призываю Вас активно участвовать в работе летних школ с 26 мая по 20 июня.

Асхат Аймагамбетов рассказал, что в период дистанционного обучения многие педагоги стали активно осваивать социальные сети, вносить игровые элементы в свои занятия и пообещал поддерживать их в будущем.

Пандемия показала, что учитель должен сфокусироваться не столько на передаче информации, сколько на реализации главной миссии: поддерживать детей, сочувствовать, мотивировать, объяснять и помогать, быть наставником. Дети стали другими, стали лучше, свободнее. Наш долг – поддерживать и развивать их лучшие качества.

Резюмируя сказанное, министр попросил коллег проявить активную гражданскую позицию в кампании вакцинации, распространяя научные факты и бороться с лженаучными аргументами и мифами.

В этот сложный период мне выпала честь работать с Вами. Большое спасибо и низкий поклон Вам за понимание, поддержку и самоотдачу. Вы стали героем этого тяжелого учебного года. Успехов Вам, крепкого здоровья, берегите себя и своих близких! Желаю в период летнего отпуска хорошо отдохнуть и вернуться в школу с новыми силами. До встречи в новом учебном году.

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