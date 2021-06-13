Пассажир погиб в ДТП в Алматинской области

Водитель NIVA утверждает, что у него отказали тормоза.

Трагедия произошла ночью на трассе между поселками Жанадаур и Коянкус, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль Cadillac CTS двигался в южном направлении в сторону Алматы. Где-то на участке дороги, водитель посадил двух попутчиков – мужчину и женщину.

Они проезжали мимо второстепенной грунтовой дороги, ведущей на стройку БАКАД, когда оттуда, на высокой скорости, выехал автомобиль Chevrolet NIVA и сильно ударил Cadillac в бок.

NIVA отлетела в кювет. В Cadillac сработала подушка безопасности, водитель, лишенный обзора, потерял управление и машину вынесло на обочину, где она врезалась в опору ЛЭП.

Удар пришелся на заднюю дверь, где сидел пассажир-попутчик. Дверь вмяло в салон, мужчина получил тяжелые травмы и скончался до приезда медиков.

Водитель NIVA утверждает, что у него отказали тормоза.

Сотрудники дорожной полиции Алматинской области выясняют подробности ДТП.

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