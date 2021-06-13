Байден нарушил королевский протокол на саммите G7

Американский лидер прибыл на пять минут позже королевы Великобритании Елизаветы II, а также герцога и герцогини Кембриджских, принца Чарльза и Камиллы.

Президент США Джозеф Байден нарушил королевский протокол на саммите "Большой семерки" (G7). По его правилам, последними на мероприятие должны явиться члены королевский семьи. Однако Байден с женой Джилл прибыли позже королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает zakon.kz.

Американский лидер прибыл на пять минут позже королевы Великобритании Елизаветы II, а также герцога и герцогини Кембриджских, принца Чарльза и Камиллы, передает Daily Mail.

Издание отмечает, что королева нисколько не обиделась и приветливо общалась с Байденом и его супругой. Это была первая встреча Елизаветы II с нынешним президентом США.

Также это первая зарубежная поездка Джо Байдена в качестве главы американской администрации.

Ранее в Белом доме дважды ошиблись в титуле Елизаветы II — Джен Псаки назвала ее "английской королевой" (титул не используется с 1707 года).

До этого президент США Джо Байден заблудился на саммите G7.

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