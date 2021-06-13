Казахстанский теннисист уступил бельгийцу в финале "Челленджера"

Несмотря на проигрыш, свое выступление на домашнем "Челленджере" 20-летний уроженец Петропавловска может занести себе в актив – он впервые в карьере сыграл в финале турнира серии ATP Challenger.

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов был в шаге от чемпионства на турнире "Beeline Open Challenger 80 Almaty", но этот шаг ему не дался, сообщает zakon.kz.

В финале соревнований он уступил бельгийцу Зизу Бергсу, передает пресс-служба ФТК.

В первом сете Скатову удалось сделать брейк в третьем гейме, благодаря чему он смог забрать партию со счетом 6:4. Однако, следующие два сета остались за Бергсом – 6:3, 6:2. Встреча продлилась 2 часа и 1 минуту. Тимофей реализовал один брейк-пойнт из пяти и однажды ошибся при подаче. Бергс три раза брал подачу оппонента и сделал пять эйсов.

Хотел бы поблагодарить всю свою команду, болельщиков и телезрителей, которые на протяжении недели болели за меня. Это поддержка очень важна. Также хочу поблагодарить своего тренера. Если бы мне в начале турнира сказали, что я дойду до финала, я бы не поверил. Отмечу превосходную организацию соревнования, всё было на высшем уровне. Тимофей Скатов

Несмотря на проигрыш, свое выступление на домашнем "Челленджере" 20-летний уроженец Петропавловска может занести себе в актив – он впервые в карьере сыграл в финале турнира серии ATP Challenger.

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