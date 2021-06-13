Почему "Канело" отказал Головкину в бое, объяснил эксперт

По его словам, у выбранного Альваресом в соперники Калеба Планта "не так много мощи".

Эксперт объяснил выбор Саулем "Канело" Альваресом в соперники Калеба Планта вместо казахстанского боксера Геннадия Головкина, передает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

У Планта не так много мощи, чтобы говорить об этом. Очевидно поэтому "Канело" заинтересован в поединке с ним, а не с Дэвидом Бенавидесом, Джермаллом Чарло, Деметриусом Андраде или Геннадием Головкиным, - считает журналист Boxing247.com Роб Смит.

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Альварес до своего победного боя с Билли Джо Сондерсом заявил о готовности в третий раз сразиться с GGG, но только при условии перехода Головкина в суперсредний вес.

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Но после победы над Сондерсом, владея титулами чемпиона WBC, WBA и WBO во втором среднем весе, "Канело" заявил, что до конца года планирует взять и четвертый титул в этом дивизионе, встретившись с обладателем пояса IBF Калебом Плантом.

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