Сильная жара до 38 градусов ожидается в Казахстане

Штормовое предупреждение объявили в Шымкенте и ряде регионов РК.

В Шымкенте и 11 областях страны объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в Шымкенте 14 июня ожидаются временами пыльная буря, ветер северо-восточный порывы 17-22 м/с.

Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный 17-22, порывы 25 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидаются временами пыльная буря, ветер северо-восточный порывы 17-22 м/с.

В Алматинской области - ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный местами 15-20, днем порывы 23 м/с. Днем сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность. В Кызылорде днем ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днем в Костанайской области ожидаются сильная жара до 35 градусов, ветер восточный с переходом на западный, днем местами 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается гроза.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, северный, днем местами 15-20 м/с. В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

В Атырауской области местами ожидаются гроза, ветер северо-восточный днем местами 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара до 38 градусов. В Атырау днем ожидаются гроза, ветер северо-восточный днем порывы 15-18 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, ветер восточный, местами 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются гроза, град, ветер восточный, днем порывы 18 м/с.

Ночью в Актюбинской области местами ожидаются гроза, ветер юго-восточный, восточный, местами 15-20 м/с. В Актобе - ветер юго-восточный, восточный, днем порывы 18 м/с.

В Мангистауской области местами ожидаются гроза, град, пыльная буря, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается гроза.

Днем 14-сутки 15 июня в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Днем 15 июня местами ожидается жара 35 градусов. Местами ожидается высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем 14 июня ожидается ветер северо-восточный, порывы 18 м/с.

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