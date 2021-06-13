12-летний мальчик обиделся на маму и ушел из дома в Таразе

Вместе с полицейскими подростка искали около 30 волонтеров.

Пропавшего 12-летнего мальчика вернули родителям в Таразе, сообщает zakon.kz.

11 июня примерно в 22:30 в Управление полиции Тараза за помощью обратилась 33-летняя местная жительница, сообщив о пропаже своего 12-летнего сына. пресс-служба ДП Жамбылской области

По словам матери, ее сын примерно в 14:00 вышел из дома и не вернулся.

Вместе с полицейскими подростка искали около 30 волонтеров.

Полицейские в 03:00 нашли мальчика на территории одного из микрорайонов города и вернули его родителям. Оказалось, что подросток обиделся на маму и решил домой не возвращаться, он бродил по городу. пресс-служба ДП Жамбылской области

Родители поблагодарили полицейских за оказанную помощь.

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