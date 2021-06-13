Сборная Англии начала Евро-2020 с победы

Приложение zakon.kz
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Счет 1:0.
Во втором матче группы D чемпионата Европы-2020 встретились сборные Англии и Хорватии, сообщает zakon.kz.
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Первый тайм матча Англия-Хорватия прошел без забитых голов.
Во втором тайме автором единственного гола стал атакующий полузащитник английского клуба "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг, который забил на 57-ой минуте.
После завершения основного времени главный арбитр добавил четыре минуты, но хорватам так и не удалось сравнять счет.
Итоговый счет 1:0.
В понедельник, 14 июня, на Евро-2020 состоятся две игры: Шотландия – Чехия (группа D) и Польша – Словакия (группа Е). Ночью 15 июня состоится матч Испания – Швеция (группа Е).
Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Шотландия – Чехия: победа Шотландии - 2.95, победа Чехии - 2.8, ничья - 3.0.
Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Польша – Словакия: победа Польши - 1.83, победа Словакии - 5.5, ничья - 3.35.
Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Испания – Швеция: победа Испании - 1.38, победа Швеции - 11, ничья - 4.8.
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