Смогут ли казахстанцы в 2021 году совершить хадж

В 2021 году хадж будет проходить с 17 по 22 июля.

Саудовская Аравия разрешила совершить хадж в 2021 году только 60 тыс. проживающим в королевстве мусульманам, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Читайте также: Особые требования объявила Саудовская Аравия к хаджу в 2021 году

Министерство хаджа и умры объявляет, что в этом году, 1442 году по мусульманскому календарю, хадж будет ограничен паломниками из числа подданных и резидентов королевства в количестве не более 60 тыс. человек из-за продолжающейся пандемии коронавируса, - цитирует Саудовское агентство новостей заявление министерства.

Таким образом, казахстанцы в этом году вновь не смогут совершить паломничество к святым местам.

Читайте также: В 2020 году казахстанцы не смогут совершить хадж

В 2021 году хадж будет проходить с 17 по 22 июля.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса участие в хадже впервые не смогли принять мусульманские паломники из-за рубежа. Для хаджа были отобраны только 10 тыс. человек из проживающих в стране мусульман.

Хадж - паломничество к святым местам Мекки и Медины, которое совершается в определенное время раз в год. Оно является одной из обязанностей мусульман. Хадж нужно совершить хотя бы раз в жизни.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!