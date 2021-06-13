Защитник "Кайрата" потерял сознание во время матча

Встреча завершилась со счетом 1:4 в пользу "Окжетпес".

Защитник фарм-клуба "Кайрата" Лев Кургин потерял сознание во время матча, передает zakon.kz.

Матч восьмого тура Первой лиги "Кайрат-Жастар" – "Окжетпес" был приостановлен на 10 минут из-за экстренной ситуации. На 20-й минуте матча Лев Кургин потерял сознание, - говорится в сообщении kazfootball.kz.

Прямо на поле Кургину была оказана экстренная помощь, после чего его госпитализировали в одну из больниц Алматы.

Судейская бригада спустя 10 минут приняла решение продолжить игру.

Встреча завершилась со счетом 1:4 в пользу "Окжетпес".

Напомним, похожая ситуация произошла 12 июня в первом матче группы В чемпионата Европы-2020, в котором встретились сборные Дании и Финляндии. В конце первого тайма датчанин Кристиан Эриксен потерял сознание на поле. Его госпитализировали, а матч был отложен. Спустя некоторое время датчане и финны все-таки вернулись на поле. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу сборной Финляндии.

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