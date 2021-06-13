Краснокнижных уриалов сняли на видео с высоты птичьего полета в Мангистау

Видеоролик снят на квадрокоптер в районе подземной мечети Бекет-Ата.

Автор нашумевшего видео о фламинго Азамат Сарсенбаев снял на видео с высоты птичьего полета краснокнижных уриалов в Мангистауской области, сообщает zakon.kz.

Видеоролик снят на квадрокоптер в районе подземной мечети Бекет-Ата.

В Мангистауской области обитают четыре отдельных групп краснокнижных уриалов. Первая и, судя по всему, самая многочисленная - в Тупкараганском районе, вторая - Устюртская группа, третья - в Манаты-ата и последняя - самая малочисленная - в Бекет-ата. Животные в Бекет-ата настолько привыкли к людям, что могут совершенно спокойно, без опаски пастись и пить воду рядом с человеком, и, к счастью, люди их не трогают, - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее Устюртского уриала запечатлел в районе подземной мечети Бекет-Ата в Мангистау местный житель Багдат Бесмагамбетов.

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