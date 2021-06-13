Евро-2020: Австрия обыграла Северную Македонию

Счет 3:1.

Первый матч группы C чемпионата Европы-2020 между сборными Австрии и Северной Македонии завершился победой австрийцев, сообщает zakon.kz.

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Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной Австрии.

Автором единственного гола в ворота австрийцев стал нападающий клуба "Дженоа" и сборной Северной Македонии Горан Пандев (28-ая минута).

У сборной Австрии отличились: Штефан Лайнер (18-ая минута), Михаэль Григорич (78-ая), Марко Арнаутович (89-ая).

В понедельник, 14 июня, на Евро-2020 состоятся две игры: Шотландия – Чехия (группа D) и Польша – Словакия (группа Е). Ночью 15 июня состоится матч Испания – Швеция (группа Е).

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Шотландия – Чехия: победа Шотландии - 2.9, победа Чехии - 2.85, ничья - 3.0.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Польша – Словакия: победа Польши - 1.83, победа Словакии - 5.5, ничья - 3.35.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Испания – Швеция: победа Испании - 1.37, победа Швеции - 11, ничья - 4.9.

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