У Кристиана Эриксена на поле произошла остановка сердца

Об этом сообщил главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд.

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен в матче чемпионата Европы со сборной Финляндии перенес остановку сердца на поле, сообщает zakon.kz.

Об этом, как передает РИА Новости, сообщил главный тренер датчан Каспер Хьюлманд.

Кристиан Эриксен перенес остановку сердца. Каспер Хьюлманд

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Когда мы подбежали к нему, пульса уже не было. Это была остановка сердца. Мы реанимировали его с помощью дефибриллятора. Это произошло относительно быстро, - цитирует championat.com главного тренера сборной Дании Мортена Боэсена.

Ранее врач датской национальной команды Мортен Боэсен сообщил, что состояние игрока остается стабильным и что обследования пока не выявили у футболиста проблем со здоровьем.

Напомним, 12 июня первый матч Группы В чемпионата Европы-2020 между Данией и Финляндией был остановлен. Причина - Кристиан Эриксен в самой концовке первого тайма матча потерял сознание и рухнул на поле. Его госпитализировали, а матч был отложен. Спустя некоторое время датчане и финны все-таки вернулись на поле. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу сборной Финляндии.

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