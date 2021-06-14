Украина на последних минутах проиграла Нидерландам на Евро-2020

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной Нидерландов.

Сборные Нидерландов и Украины встретились во втором матче группы C чемпионата Европы-2020, сообщает zakon.kz.

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Первый тайм матча Нидерланды-Украина завершился без забитых мячей.

Счет был открыт лишь 52-ой минуте второго тайма полузащитником французского клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдумом. Вслед за ним на 58-ой минуте второй гол в ворота украинцев забил нападающий Ваутер Вегорст.

Распечатать ворота сборной Нидерландов украинцам удалось лишь на 75-ой минуте - гол забил атакующий полузащитник английского клуба "Вест Хэм Юнайтед" и сборной Украины Андрей Ярмоленко. Забитый на 79-ой минуте нападающим бельгийского клуба "Гент" и сборной Украины Романом Яремчуком мяч позволил украинцам сравнять счет. 2:2.

Но судьбу матча решил гол защитника клуба ПСВ и сборной Нидерландов Дензела Дюмфриса в конце второго тайма (85-ая минута).

После завершения основного времени главный арбитр добавил пять минут, но украинцам не удалось сравнять счет.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной Нидерландов.

В понедельник, 14 июня, на Евро-2020 состоятся две игры: Шотландия – Чехия (группа D) и Польша – Словакия (группа Е). Ночью 15 июня состоится матч Испания – Швеция (группа Е).

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Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Польша – Словакия: победа Польши - 1.81, победа Словакии - 5.6, ничья - 3.4.

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