Психолог советует заранее поставить в известность ребенка о предстоящем путешествии, а дошкольнику и вовсе лучше нарисовать на бумаге весь алгоритм пути.

Детский психолог дала советы по подготовке ребенка к перелету, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Пришло время собирать чемоданы и отправляться в заслуженный отпуск. Но если вы — родители, перед этим необходимо подготовить все то, что поможет без капризов ребенка долететь до точки отдыха. Как избежать ненужных волнений и что нужно взять с собой, чтобы чаду было чем заняться во время полета, рассказа детский психолог Наталья Наумова.

Она советует заранее поставить в известность ребенка о предстоящем путешествии, а дошкольнику и вовсе лучше нарисовать на бумаге весь алгоритм пути — это поможет сделать полет увлекательным.

Если ребенок постарше, то достаточно просто обсудить с ним предметы, которые необходимо взять собой, чтобы полет не прошел скучно. Родителям рекомендуется брать для своих детей блокноты, книги и так далее — в зависимости уже от возраста ребенка.

Наталья Наумова подчеркнула, что предпочтительно для ребенка, выбирать перелеты утром и в дневное время, поскольку вечером дети часто волнуются вместе с родителями, что приводит к их плохому поведению.

Ночные перелеты тоже не рекомендуются, поскольку сбивается режим, который нужно потом восстанавливать два-три дня. Если ребенок боится высоты, то перед полетом лучше сходить на прием к психологу, который поможет с этим справиться. Если такой возможности нет, тогда порисуйте с ребенком перед вылетом. Нарисуйте страх и пускай ребенок задаст ему вопросы: почему он его боится? Самостоятельные ответы ребенка помогут ослабить страх. Попытайтесь убедить ребенка в том, что все будет хорошо, и собственным примером показать спокойствие, — объяснила эксперт.

Во время полета ребенка можно отвлечь интерактивными играми, гаджетом, книгами и раскрасками. Самые сложные перелеты возникают у детей дошкольного возраста, считает психолог. Им всегда нужна новизна в игрушке, поэтому родителям рекомендуется взять с собой сразу несколько развлекательных предметов.

Во время взлета и посадки происходят сильные перепады давления и деткам закладывает уши, чтобы этого не произошло, рекомендуется давать ему леденец. Для особо тревожных деток мы рекомендуем всегда рисовать схему всего пути — как квест с последовательностью прохождения: от того, как будете добираться до аэропорта, и до прибытия на место. Ему будет интересно, и полет доставит ребенку удовольствие, он забудет про страх и не будет испытывать стресс, — рассказала Наумова.

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