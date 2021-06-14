Футболист сборной Дании рассказал о самочувствии после сердечного приступа

В субботу сборная Финляндии одержала победу над датчанами со счетом 1:0.

Полузащитник "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен рассказал о самочувствии после сердечного приступа в матче Евро-2020 против Финляндии, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Спасибо, я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что произошло. Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы сделали для меня, — приводит слова Эриксена журналист Фабрицио Романо со ссылкой на интервью Gazzetta dello Sport.

В субботу сборная Финляндии одержала победу над датчанами со счетом 1:0 в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы. В конце первого тайма встречи 29-летний Эриксен упал на газон и не смог подняться.

Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, только после этого его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ; матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!