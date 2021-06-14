Tesla возобновит продажи за биткойны, когда валюта станет экологически чистой

Об этом сообщил глава компании Илон Маск.

Американская корпорация Tesla, выпускающая электромобили, вновь начнет принимать биткойны в качестве оплаты своей продукции, когда получение данного вида криптовалюты станет в большей степени экологически чистым, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил в воскресенье в "Твиттере" глава компании Илон Маск. Предприниматель отметил, что в будущем "Tesla снова будет разрешать транзакции с биткойнами".

Как пояснил Маск, это произойдет, когда появятся подтверждения того, что лица, занимающиеся генерацией данной криптовалюты, получают примерно 50% необходимой для этого энергии из экологически чистых источников.

Бизнесмен также сообщил, что Tesla ранее продала около 10% своих активов в биткойнах. По его словам, это было сделано, "чтобы подтвердить, что биткойны могут быть легко проданы без колебаний на рынке". Маск опубликовал это сообщение в качестве комментария к публикации, в которой приводились утверждения о его возможной причастности к махинациям с криптовалютой.

Биткойн в ходе торговой сессии в понедельник перешел к росту и торговался на уровне $39,131 тыс. (+10,05%), свидетельствуют данные площадки на 05:55 по Нур-Султану.

По данным на 05:58 по Нур-Султану, курс биткойна находился на уровне $39,106 тыс. (+9,98%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

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