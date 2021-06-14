Эксперты оценили доходы Королевы Великобритании

Елизавету II связывают с одним из крупнейших агентств по недвижимости.

Королеву Великобритании Елизавету II связывают с одним из крупнейших агентств по недвижимости — The Crown Estate, сообщает zakon.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

The Crown Estate занимается продажами недвижимости в Лондоне, а также по всей территории Великобритании, где компания продает замки, коттеджи, сельскохозяйственные земли с лесами и торговые центры.

Всего в активах компании находится более половины британского побережья. Это дополнительно дает компании исключительные права на создание и использование ветряных электростанций.

Кроме того, всю заработанную прибыль The Crown Estate ежегодно передает британскому правительству, из них 25% идет на "суверенный грант" — финансирование королевской семьи. Именно с этим связывают предполагаемое богатство королевы.

В том случае, если The Crown Estate действительно принадлежит британской королеве, то Елизавета II может считаться одной из самых богатых людей в стране. Сумма активов компании составляет более 17 миллиардов долларов.

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