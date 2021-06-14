Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

За прошедшие сутки зарегистрировано 967 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 967 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 215,

в городе Алматы – 96,

в городе Шымкенте – 42,

в Акмолинской области – 43,

в Актюбинской области – 12,

в Алматинской области – 29,

в Атырауской области – 43,

в ВКО – 72,

в Жамбылской области – 22,

в ЗКО – 51,

в Карагандинской области – 165,

в Костанайской области – 33,

в Кызылординской области – 25,

в Мангистауской области – 34,

в Павлодарской области – 50,

в СКО – 13,

в Туркестанской области – 22.

Всего в стране подтверждено 402 239 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 811 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 227,

в городе Алматы - 183,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 9,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 37,

в Атырауской области - 11,

в ВКО - 63,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 19,

в Карагандинской области - 108,

в Костанайской области - 50,

в Кызылординской области – 11,

в Мангыстауской области - 38,

в Павлодарской области - 12,

в СКО - 26,

в Туркестанской области - 17.

Всего в стране выздоровело 377 642 человека от COVID-19

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