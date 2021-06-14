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Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

Фото: 24kz 14 июня 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 967 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 967 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 215,
  • в городе Алматы – 96,
  • в городе Шымкенте – 42,
  • в Акмолинской области – 43,
  • в Актюбинской области – 12,
  • в Алматинской области – 29,
  • в Атырауской области – 43,
  • в ВКО – 72,
  • в Жамбылской области – 22,
  • в ЗКО – 51,
  • в Карагандинской области – 165,
  • в Костанайской области – 33,
  • в Кызылординской области – 25,
  • в Мангистауской области – 34,
  • в Павлодарской области – 50,
  • в СКО – 13,
  • в Туркестанской области – 22.

Всего в стране подтверждено 402 239 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 811 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 227,
  • в городе Алматы - 183,
  • в городе Шымкенте - 0,
  • в Акмолинской области - 9,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 37,
  • в Атырауской области - 11,
  • в ВКО - 63,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 19,
  • в Карагандинской области - 108,
  • в Костанайской области - 50,
  • в Кызылординской области – 11,
  • в Мангыстауской области - 38,
  • в Павлодарской области - 12,
  • в СКО - 26,
  • в Туркестанской области - 17.

Всего в стране выздоровело 377 642 человека от COVID-19

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