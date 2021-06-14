Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

За прошедшие сутки зарегистрировано 967 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 967 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан – 215,
- в городе Алматы – 96,
- в городе Шымкенте – 42,
- в Акмолинской области – 43,
- в Актюбинской области – 12,
- в Алматинской области – 29,
- в Атырауской области – 43,
- в ВКО – 72,
- в Жамбылской области – 22,
- в ЗКО – 51,
- в Карагандинской области – 165,
- в Костанайской области – 33,
- в Кызылординской области – 25,
- в Мангистауской области – 34,
- в Павлодарской области – 50,
- в СКО – 13,
- в Туркестанской области – 22.
Всего в стране подтверждено 402 239 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 811 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 227,
- в городе Алматы - 183,
- в городе Шымкенте - 0,
- в Акмолинской области - 9,
- в Актюбинской области - 0,
- в Алматинской области - 37,
- в Атырауской области - 11,
- в ВКО - 63,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 19,
- в Карагандинской области - 108,
- в Костанайской области - 50,
- в Кызылординской области – 11,
- в Мангыстауской области - 38,
- в Павлодарской области - 12,
- в СКО - 26,
- в Туркестанской области - 17.
Всего в стране выздоровело 377 642 человека от COVID-19
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