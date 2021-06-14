Оценено влияние российских вакцин от COVID-19 на потомство

Приложение zakon.kz
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В Роспотребнадзоре пояснили, что ни одна из вакцин против коронавируса не влияет на ДНК человека и не взаимодействует с ней.
Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на способность иметь детей, сообщает zakon.kz.
Негативных последствий не выявлено, сообщается на сайте Роспотребнадзора в понедельник.
В ведомстве отметили, что никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину от коронавирусной инфекции может повлиять на фертильность у женщин или мужчин, получено не было.
Влияние российских препаратов от коронавируса на потомство проверяли сначала на лабораторных животных, негативных последствий не обнаружено.
Также в Роспотребнадзоре пояснили, что ни одна из вакцин против COVID-19 не влияет на ДНК человека и не взаимодействует с ней.
Вакцины знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса, они их запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса, - сообщается на сайте.
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