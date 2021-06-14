Суд в США отказал Олегу Дерипаске в отмене санкций против него

Аргументы адвокатов Дерипаски, которые назвали его включение в санкционный список волюнтаристским, были отвергнуты судьей.

Российский бизнесмен и миллиардер Олег Дерипаска подал иск в суд об отмене санкций США против него, передает zakon.kz.

Американский суд отклонил этот иск, пишет РИА Новости.

Ответчиком в иске было заявлено министерство финансов США. Судья федерального окружного суда по округу Колумбия удовлетворил их ходатайство и закрыл дело. Аргументы адвокатов Дерипаски, которые назвали его включение в санкционный список волюнтаристским, были отвергнуты судьей.

Суд также не принял заявления адвокатов Дерипаски в нарушении его прав на должное рассмотрение дела из-за отказа предоставить детальное обоснование причин введения санкций. Судья счел, что процедурные права бизнесмена не нарушили. Кроме того, истец возражал против того, что его включили в "список олигархов", который минфин США предоставил конгрессу, но и это возражение суд отверг на том основании, что этот список сам по себе не является санкционным.

Решение может быть обжаловано в вышестоящем суде.

Дерипаска в марте 2019 года подал иск в федеральный суд Вашингтона против министерства финансов США, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. Он заявил, что из-за санкций его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. Бизнесмен также обвинил Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) в незаконном преследовании.

В феврале 2020 года издание Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC адвокатам Дерипаски. В этом письме перечислены шесть оснований для введения санкций, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указан.

США в апреле 2018 года внесли в "черный список" Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается.

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