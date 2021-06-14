Андрей Голубев вошел в ТОП-40 парного рейтинга АТР

До этого лучшим результатом Голубева была 65-я позиция.

Андрей Голубев впервые в карьере вошел в ТОП-40 парного рейтинга АТР, передает zakon.kz.

Благодаря выходу в финал Открытого чемпионата Франции в парном разряде казахстанец в обновленном рейтинге АТР среди дуэтов расположился на 39-м месте – сообщили в пресс-службе ФТК.

До этого лучшим результатом Голубева была 65-я позиция, которую он занял в марте 2015 года.

В обновленной версии чемпионской гонки ATP в парном разряде от 14 июня казахстанцы Александр Бублик и Андрей Голубев поднялись на 7-ю строчку, что является наилучшим достижением в истории казахстанского тенниса.

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