30 мигрантов незаконно строили школу в Шымкенте

7 июня началось оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант".

500 работодателей в Казахстане привлекли к ответственности за использование иностранной рабочей силы без соответствующих разрешений, передает корреспондент zakon.kz.

7 июня в МВД началось оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант". За неделю по данным фактам было возбуждено 18 уголовных дел.

К примеру, в Шымкенте выявили 30 иностранцев, незаконно осуществлявших трудовую деятельность по строительству школы.

Кроме того, задержаны 78 уголовных преступников, в их числе 27 казахстанцев, три гражданина стран СНГ, находившихся в международном розыске за насильственные действия сексуального характера.

В отношении злостных нарушителей миграционного законодательства за время проведения операции "Мигрант" вынесено 519 решений судов на выдворение нелегалов, - уточнил официальный представитель МВД Нурдильда Ораз.

Всего с начала года 675 иностранцев, у которых истекли сроки действия паспортов, получили свидетельства на возвращение. За пределы республики полицейские помогли добровольно выехать 2,5 тыс. нелегальным мигрантам.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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