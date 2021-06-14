Тайное "существование" СССР нашли в сети

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СССР вовсе не распался - к такому выводу пришли сторонники конспирологии. Они обнаружили "доказательство", сообщает zakon.kz.

"Свидетельством" тому служит скриншот с сайта Банка России.

Скриншот с заголовком "Официальные курсы Госбанка СССР иностранных валют по отношению к рублю, применяемые в платежно-расчетных отношениях Российской Федерации с иностранными государствами по торговым и кредитным соглашениям бывшего СССР с 01.06.2021" не является доказательством существования СССР.

Как отмечает Stopfake.kz, подобные курсы валют публикуются потому, что после распада СССР кредитные соглашения, подписанные когда-то существующим государством с зарубежными странами, своей силы не утратили.

30 ноября 1992 года Банк распространил заявление для того, чтобы вернуть долги и исключить разночтения в курсах валют.

Банк России специально для платежно-расчетных отношений со странами-заемщиками по государственным кредитам и торговым соглашениям бывшего СССР и для устранения разночтений с текстом Закона РФ "О денежной системе РФ" продолжает ежемесячную котировку курса Госбанка СССР иностранных валют к рублю, сохранив его уровень и механизм установления, — отмечено в этом документе.

Процесс распада начался во второй половине 1980-х годов с началом перестройки; проявился, в частности, в стремлении союзных республик к большей государственной и экономической независимости от союзного центра ("Парад суверенитетов") и завершился подписанием 8 декабря Беловежских соглашений и 21 декабря Алма-Атинской декларации, учреждающих конфедеративный союз бывших советских республик Содружество Независимых Государств, сложением полномочий президента СССР Михаилом Горбачевым 25 декабря и принятием декларации о прекращении существования СССР Советом Республик Верховного Совета СССР 26 декабря 1991 года.

С распадом СССР обрели государственную самостоятельность 15 бывших союзных республик.

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