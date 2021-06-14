Изменены предельные ставки вознаграждения по кредитам в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Ставки вознаграждения по кредитам будут дифференцированы.
Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка введены дифференцированные предельные значения ставок вознаграждения в зависимости от типа кредитной организации и вида займа, сообщает zakon.kz.
Соответствующее постановление было принято 15 марта 2021 года.
Напомним, что с 2011 года годовая эффективная ставка по всем видам банковских займов и микрокредитов была единой и составляла 56%.
С принятием данного постановления предельные ставки вознаграждения по банковским займам и микрокредитам дифференцированы:
ГЭСВ – это ставка вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальная стоимость) по услугам банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность.
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