Руслан Искаков: Экспортерам с нами спокойнее

Как KazakhExport уже помог казахстанским экспортерам.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета иностранных инвесторов 10 июня предложил начать субсидировать экспортные кредиты. По мнению главы государства, эту меру поддержки нужно "в ближайшее время" добавить в линейку инструментов, уже действующих в стране.

Он заявил, что для единого оператора финансовой поддержки экспорта KazakhExport (подведомственная организация Министерства торговли и интеграции РК, дочерняя компания АО "НУХ "Байтерек") нужно предусмотреть "правильный регуляторный режим". Экспортеры должны получать поддержку быстро и без лишней бюрократии.

"Курсив" поговорил с председателем правления этой структуры Русланом Искаковым и узнал, как KazakhExport уже помог казахстанским экспортерам и какие планы перед собой компания ставит на предстоящий период.

- Руслан Викторович, из названия компании понятно, что ее работа связана с экспортом, но как именно работает KazakhExport?

- Когда отечественные экспортеры выходят на внешние рынки, им приходится конкурировать с аналогичными производителями из разных стран, в том числе из экономически развитых. Например, сейчас многие казахстанские компании активно пытаются вести бизнес в Узбекистане, и конкуренты наших экспортеров, скажем, из КНР, Турции, России или Европы, сталкиваясь друг с другом на узбекистанском рынке, активно пользуются инструментами поддержки своих государственных институтов – экспортно-кредитных агентств и эксимбанков. То есть, чтобы успешно конкурировать на внешних рынка, предприятиям мало производить качественный товар или услугу: зачастую решающим фактором является то, какая финансовая поддержка есть у экспортера. Наша задача, если описать коротко – предоставлять отечественным экспортерам финансовую поддержку на каждом этапе экспортного цикла, причем по уровню не хуже, чем у стран-конкурентов или партнеров по ЕАЭС.

В Казахстане нет эксимбанка в чистом виде, поэтому нам как экспортно-кредитному агентству приходится частично совмещать функции и привлекать к финансированию экспортных операций наших партнеров – институты развития и банки второго уровня. Чтобы состоялась экспортная операция, всегда необходимо финансирование – инвестиции для создания экспортно ориентированного производства или перевооружения действующего предприятия при выходе за пределы Казахстана: для закупа сырья необходим оборотный капитал, для выпуска гарантий по международным контрактам нужны лимиты финансирования в банке, для экспорта продукции машиностроения или услуг инжиниринговых компаний деньги нужны еще и зарубежному покупателю или заказчику, причем "длинные", даже при поставках товаров народного потребления или продуктов питания импортеры просят отсрочку платежа, а это отвлечение оборотного капитала и вероятность не получить свои деньги за поставленный товар. Риски возникают во всех случаях, то есть на каждом этапе экспортного цикла, экспортеры и банки не всегда готовы их брать на себя, по крайней мере, в полном объеме.

Наша работа – оценить риски, управлять ими и поглощать их. Предоставлять страховое покрытие экспортерам и банкам, финансирующим экспорт, обеспечивать безопасность экспортных операций, что позволяет нашим банкам активнее кредитовать экспорт, развивать производственный потенциал отечественных производителей, а также финансировать непосредственно зарубежных покупателей казахстанских товаров и услуг, тем самым выигрывая международную конкуренцию. Наша целевая аудитория – это бизнес, который готов поставлять свои продукты за рубеж, но хочет получить дополнительную уверенность в успехе экспортных поставок.

Мы видим реакцию на нашу работу со стороны рынка – спрос, и при этом растущий. В 2020 году KazakhExport поддержал 115 предприятий на 134,6 млрд тенге, для сравнения: в 2019 году эта сумма составляла 97 млрд тенге. С начала текущего года по состоянию на 11 июня мы уже оказали поддержку предприятиям-экспортерам на 58 млрд тенге. С 2016 года под наше страховое покрытие казахстанские экспортеры привлекли в банках 239,8 млрд тенге финансирования. Главная цель на ближайший год – продолжать увеличение объемов поддержки бизнеса. На 2021 год мы запланировали принять страховые обязательства на сумму около 200 млрд тенге.

- Глава государства заявил, что для единого оператора финансовой поддержки экспорта KazakhExport нужно предусмотреть "правильный регуляторный режим". Что это значит?

- Экспортно-кредитные агентства начали появляться почти сто лет назад, и хотя они занимаются страхованием, их работа сильно отличается от деятельности классических страховых компаний, соответственно, регулировать их так же, как весь страховой рынок, нецелесообразно, поэтому во всем мире экспортно-кредитные агентства имеют собственную нормативно-правовую базу, регулируются отдельными законами и актами.

Я уверен, что выведение KazakhExport из-под общего регулирования позволит нам работать быстрее и обеспечить страхование большему числу компаний.

- Фактически KazakhExport – один из игроков страхового рынка РК. Почему появилась нужда в государственной компании с таким функционалом?

- В страховом секторе Казахстана работают 28 организаций, однако ни одна из них, кроме KazakhExport, не дает экспортерам из обрабатывающего сектора и банкам страховую защиту от риска неплатежей при внешнеторговых операциях и не гарантирует безопасность сделок по экспорту.

И мы понимаем, почему частные компании там не работают. Во-первых, соотношение рисков и размера тарифов для частников невыгодные. Экспортные контракты велики по суммам, но доход от тарифа страховая компания получает небольшой, то есть налицо высокие риски при низкой доходности.

Во-вторых, банки не всегда готовы работать с частными страховыми компаниями по экспортным сделкам: KazakhExport, являясь квазигосударственной структурой, выглядит привлекательнее для сотрудничества.

В-третьих, у части страховых компаний просто-напросто может быть недостаточно капитала для покрытия экспортных контрактов. Поэтому никто, кроме KazakhExport, до сих пор не работает на этом рынке, несмотря на то, что этот сегмент открыт и мы не являемся монополистами.Но экспорт обрабатывающей промышленности нужно стимулировать – это одна из центральных задач, которую государства всего мира ставят перед собой. Потому и госкомпании, которые поддерживают экспортеров, всегда существовали в той или иной форме не только в Казахстане, но и за рубежом.

- Деньги на свою работу вы получаете из бюджета. Сколько вы получили за последние годы денег и какая от этого отдача? А самое главное – в чем суть предлагаемых субсидий?

- Математика простая: уставный капитал – 105 млрд тенге, из которых почти 96 млрд получены за последние 5 лет. За этот же период, то есть с 2016 года, мы приняли страховых обязательств, то есть оказали поддержку нашим экспортерам на сумму 439 млрд тенге, и до конца 2021 года планируем принять еще 140 млрд тенге. Более 160 предприятий воспользовались нашими услугами. Сами средства размещены в высоколиквидные активы, которыми мы, собственно говоря, отвечаем по страховым обязательствам, то есть и банки, и экспортеры уверены – если произойдет страховой случай, KazakhExport всегда располагает достаточными средствами, чтобы погасить убыток нашего клиента. Помимо поддержки бизнеса, мы отчисляем налоги и выплачиваем дивиденды. За последние пять лет мы перечислили в бюджет 1,23 млрд тенге, а дивиденды единственному акционеру АО "НУХ "Байтерек" составили 6,2 млрд тенге.

Как видите, мы не тратим деньги впустую, а сохраняем их и расходуем только по целевому назначению – на поддержку наших экспортеров. Что касается нового инструмента – субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам, то эта мера активно используется во всем мире, в том числе коллегами по ЕАЭС – Россией и Беларусью. Как правило, этой мерой пользуются в инжиниринговых компаниях. Казахстанским машиностроителям при выходе за рубеж приходится сталкиваться с мощными конкурентами, мы со своим "арсеналом" инструментов уже имеем победы – это и поставки локомотивов казахстанского производства, автобусов, автомобилей, трансформаторов и даже вертолета. Что касается экспорта услуг, то у нас в портфеле уже есть успешные проекты. Отечественные компании с нашей поддержкой выполняют работы по проектированию для итальянцев, другая компания построила золотоизвлекательную фабрику в Кыргызстане и завершает строительство второй, а это более $150 млн контрактов. Есть клиент, который строит газопровод в Сибири, а другой выполнят буровые работы в Поволжье России, даже BAZIS-CONSTRUCTION с нашей поддержкой проектирует и строит в Узбекистане.

Много возможностей для наших предприятий пока не реализовано, потому что зарубежные заказчики предпочитают поставщиков, которые не только оказывают услуги, но и приносят связанные кредиты от своих эксимбанков. Так вот, субсидирование процентной ставки позволит кредиты отечественных финансовых институтов удешевлять до конкурентного уровня, и под наше страховое покрытие банки смогут кредитовать иностранных заказчиков на покупку продукции машиностроения или услуг наших инженеров. Это, конечно, откроет массу возможностей для получения заказов по всему миру.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!