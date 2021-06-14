Школьные каникулы могут сократить в новом учебном году

Короче будут осенние и весенние каникулы.

Министерство образования и науки вынесло на обсуждение проект приказа об утверждении начала, продолжительности и каникул 2021 – 2022 учебного года в организациях среднего образования, передает zakon.kz.

Согласно проекту приказа, начало 2021 - 2022 учебного года определяется на 1 сентября 2021 года.

Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах – 34 учебные недели.

Занятия, выпавшие на праздничные дни, переносятся на следующие дни с учетом интеграции содержания учебных программ за счет часов, отведенных на повторение.

Каникулы на следующий учебный год предлагается распределить следующим образом:

- в 1–11 (12) классах:

осенние – 7 дней, с 25 по 31 октября включительно (в прошлом учебном году осенние каникулы составили 10 дней, с 5 по 14 ноября).

зимние – 11 дней, с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года включительно (в прошлом учебном году зимние каникулы были такими же, в те же даты).

весенние – 11 дней, с 21 по 31 марта 2022 года включительно (в прошлом учебном году весенние каникулы составляли 12 дней, с 20 по 31 марта включительно).

В 1 классах дополнительные каникулы предполагают 7 дней (с 7 по 13 февраля 2022 года включительно).

Проект приказа находится на обсуждении до 28 июня.

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