Школьные каникулы могут сократить в новом учебном году

Приложение zakon.kz
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Короче будут осенние и весенние каникулы.
Министерство образования и науки вынесло на обсуждение проект приказа об утверждении начала, продолжительности и каникул 2021 – 2022 учебного года в организациях среднего образования, передает zakon.kz.
Согласно проекту приказа, начало 2021 - 2022 учебного года определяется на 1 сентября 2021 года.
Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах – 34 учебные недели.
Занятия, выпавшие на праздничные дни, переносятся на следующие дни с учетом интеграции содержания учебных программ за счет часов, отведенных на повторение.
Каникулы на следующий учебный год предлагается распределить следующим образом:
- в 1–11 (12) классах:
В 1 классах дополнительные каникулы предполагают 7 дней (с 7 по 13 февраля 2022 года включительно).
Проект приказа находится на обсуждении до 28 июня.
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