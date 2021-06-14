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Финансовую пирамиду в WhatsApp создал житель Кокшетау  

Фото: Zakon.kz 14 июня 2021, 12:32

На заманчивое предложение откликнулось более 60 человек.

В Кокшетау мужчина создал Финансовую пирамиду в WhatsApp, сообщает zakon.kz.

Жители Кокшетау в надежде на получение высокой прибыли стали жертвами мошенника. Получив приглашение вступить в группу в Whatsapp-мессенджере, потерпевшим предлагалось вложить небольшую сумму денег и получить сверхприбыль. На столь заманчивое предложение откликнулось более 60 человек.

Собрав с доверчивых граждан более 24 млн. тенге, администратор группы перестал выходить на связь. Указанное повлекло обращение обманутых вкладчиков в органы полиции, - сообщили в прокуратуре Акмолинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 217 Уголовного кодекса "Создание и руководство финансовой пирамидой".

Злоумышленник установлен. Ведется следствие.

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