Названо преимущество сварливых мужей

Не помогающие женам по дому мужчины уделяют больше сил и ресурсов работе.

Ученые Университета Нотр-Дам в Индиане назвали преимущество сварливых и несговорчивых мужей, передает zakon.kz.

В журнале Personnel Psychology опубликована статья, согласно которой женатые мужчины, которые не помогают по дому, зарабатывают больше, чем мужья, которые помогают женам с домашними хлопотами, пишет Lenta.

Психологи утверждают, что не помогающие женам по дому мужчины уделяют больше сил и ресурсов работе, что и приводит к более высокой зарплате. Их несговорчивость - это черта личности, характеризующейся отсутствием эмпатии и эгоизмом.

В ходе двух исследований мы обнаружили доказательства тому, что сварливые мужчины, как правило, зарабатывают больше денег по сравнению со своими более приятными коллегами, потому что более эгоистичны и менее полезны своим женам дома. Это позволяет им больше концентрироваться на работе и заработке, - пояснила доцент кафедры менеджмента и организации в Университете Нотр-Дам в Индиане, доктор Бриттани Соломон.

Исследования показывают, что организации признают ту роль, которую в индивидуальном успехе играет соотношение супружеских ролей. Также они указывают на привлекательность для работодателей идеи об облегчении сотрудникам бремени домашних обязанностей. Это позволит им сохранить ресурсы и направить их на выполнение рабочих обязанностей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!