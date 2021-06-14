Жара ожидается в Казахстане 

Также ожидаются кратковременные дожди.

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 15-17 июня, сообщает zakon.kz.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра, в отдельных районах юга страны с пыльными бурями.

Ожидается постепенное повышение температурного фона на западе, северо-западе днем до 30-40 градусов тепла, на севере до 30-35 тепла, в центре, на востоке и юго-востоке страны до 25-38 тепла, на юге до 35-40 тепла, - сообщили в РГП "Казгидромет".

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