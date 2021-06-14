Почему не будут снижать пенсионный возраст, объяснили в министерстве труда

С предложениями по снижению пенсионного возраста неоднократно выступали депутаты Мажилиса.

В министерстве труда и социальной защиты населения заявили, что не планируют снижать пенсионный возраст. Глава ведомства озвучил причины, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день вопрос по снижению пенсионного возраста не рассматривается. Здесь есть объективные моменты, потому что мы с 1998 года перешли на новую накопительную систему. В зависимости от того, как человек участвует в накопительной системе, от стажа, он может получить более высокую пенсию. То что касается снижения пенсионного возраста, завтра люди просто могут не успеть накопить часть пенсии. Поэтому данный вопрос не рассматривается, - заявил министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов.

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Напомним, с предложениями по снижению пенсионного возраста неоднократно выступали депутаты Мажилиса.

С 1 января 2021 года в Казахстане был повышен пенсионный возраст для женщин - он составляет 60 лет. Мужчины уходят на пенсию в 63 года.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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