"Президент США и его темные очки". Байден отличился на встрече с королевой

Президент США нарушил королевский протокол.

Британские СМИ негативно отзываются об образе президента США Джо Байдена на встрече с королевой Великобритании, передает zakon.kz.

Байден прибыл в Великобританию в рамках саммита "большой семерки". Королева Елизавета II в Виндзорском замке устраивала прием. На встречу с ней президент США пришел в темных очках "авиаторах". Это строго осуждается королевским протоколом, пишет Euronews.

Позже Байдену, возможно, указали на этот промах, и в дальнейшем на кадрах он уже без очков.

"К Ее Величеству прибыли президент США и его темные очки", - иронизировали по этому поводу британские СМИ.

Также СМИ пишут, что Байден по происхождению ирландец, по вероисповеданию католик, и кланяться королеве он не стал. Якобы так ему посоветовала мать 39 лет назад, когда сенатор Байден встречался с Елизаветой в первый раз.

Ранее СМИ писали о том, что в преддверии саммита президентов США и России Time поместил Путина и Байдена на обложку.

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