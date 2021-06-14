Глава Минтруда озвучил прогноз уровня безработицы на лето

Увеличивается число вакансий - Шапкенов.

Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов озвучил прогноз по ситуации на рынке труда в летний период, передает корреспондент zakon.kz.

На летний период мы не прогнозируем рост безработицы, потому что сейчас экономика восстанавливается, что хорошо влияет на рынок труда. На летний период у нас идет рост занятости населения, увеличивается число вакансий, - сказал глава ведомства на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, летом традиционно будет много вакансий в сферах сельского хозяйства и строительства.

Это сферы, которые активизируются в летний период. Поэтому наше министерство пока на это время высвобождений не прогнозирует, - заключил Серик Шапкенов.

Ранее министр рассказал, почему в Казахстане не будут снижать пенсионный возраст.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!