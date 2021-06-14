Два млрд деревьев высадят в Казахстане 

Увеличены размеры возмещения ущерба с 6 до 1000 МРП за каждое незаконно срубленное дерево, занесенное в Красную Книгу.

По инициативе главы государства будет высажено два млрд деревьев. Об этом сказал на отчетной встрече министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев перед населением, сообщает zakon.kz.

В этих целях утверждены комплексные планы по всем областям и подведомственным учреждениям министерства. Планами предусмотрены расходы, как из республиканского бюджета, так и из местных бюджетов. Создан штаб по координации действий лесных и природоохранных учреждений. Работа по посадке уже начата. Уже посажено 80,5 млн. деревьев на площади 26,1 тыс.га. Указанные меры позволят довести лесистость страны до 5% к 2030 году.

Отдельным вопросом является посадка саксаула на осушенном дне Аральского моря. С 1990 по 2021 годы осуществлена посадка саксаула на площади 195 тыс. га (9%). Несколько недель назад был существен выезд экспедиции. Проведена ревизия существующих насаждений. С учетом естественного происхождения площадь составляет 337 тыс.га. По поручению Главы государства мы разрабатываем комплексную программу по посадке саксаула. В 2021-2030 годы планируется высадить саксаул на площади 1,1 млн га., - сказал министр.

Увеличены размеры возмещения ущерба с 6 до 1000 МРП за каждое незаконно срубленное дерево, занесенное в Красную Книгу. Помимо этого, внесены изменения в Административный и Уголовный кодексы части увеличения штрафов и ужесточение санкций к нарушителям за незаконную порубку, уничтожение и повреждение деревьев и кустарников в лесном фонде и в черте городов и населенных пунктов. Также в целях законодательного упорядочения всех вопросов по охране, воспроизводству и использованию ресурсов растительного мира разработан законопроект "О растительном мире", который рассматривается в Мажилисе.

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