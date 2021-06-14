Появилось видео с допроса полицейского, сбившего насмерть женщину в Алматы

Он полностью признал свою вину.

Пресс-служба полиции Алматы распространила видео с сотрудником полиции, который сегодня утром сбил насмерть женщину на патрульной машине, передает zakon.kz.

Сегодня, примерно в 6 утра, когда я ехал в южном направлении по улице Утемисова, передо мной выехал автомобиль, он хотел свернуть влево. Чтобы не допустить ДТП, я свернул влево в сторону автомойки. В этот момент я совершил наезд на женщину. Я полностью признаю свою вину. Я приношу соболезнования родным и близким погибшей. Это невосполнимая утрата. Я не буду избегать ответственности, - говорит на видео полицейский Бахтияр Толетай.

В пресс-службе добавили, что Толетай является инспектором Полка патрульной полиции. Он 1992 года рождения.

Сегодня, 14 июня, сотрудник полиции Алатауского района Алматы совершил наезд на гражданку С.. В результате ДТП женщина скончалась.

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