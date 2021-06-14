Министр назвал три проблемы водной отрасли Казахстана 

Сейчас мы находимся в цикле маловодья.

В настоящее время ситуация с водообеспечением в стране "пока еще" удовлетворяет требованиям отраслей экономики и населения. Об этом сказал на отчетной встрече министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев перед населением, сообщает zakon.kz.

Министр выделил основные проблемы водной отрасли.

Первая - прогнозируемое снижение водообеспечения страны в средне и долгосрочном периоде вследствие падения речного стока и роста водопотребления.

Вторая - высокие потери воды при транспортировке по причине критического износа каналов и ирригационных систем.

В частности, в сельском хозяйстве, потери доходят до 50%. Для их сокращения требуется ремонт каналов и внедрение автоматизированного управления водными ресурсами, - сказал он.

Третья - слабый механизм тарифообразования, недостаток инвестиций в инфраструктуру и нехватка квалифицированных кадров.

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Сейчас мы находимся в цикле маловодья. В этой связи, в целях проведения вегетационного периода мы проводим точечную работу с соседями. Так, мы договорились с кыргызской страной о дополнительном сбросе воды. На пике вегетации из Токтогульского водохранилища дополнительно будет сброшено 330 млн.м3 воды. Достигнуты договоренности и о пропуске этого объема воды через территорию Узбекистана. Также совместно с таджикской и узбекской сторонами проводятся согласования по режиму работы водохранилища "Бахри Точик". В частности, для казахстанской стороны достигнута договоренность дополнительному сбросу воды из водохранилища "Бахри Точик" в объеме 315 млн м3. С учетом этого в феврале-марте мы с МСХ провели совещания с выездом в регионы и информировали о складывающейся водохозяйственной ситуации и рекомендовали снизить посевы водоемких культур и готовились к вегетации в условиях маловодья, - сказал министр.

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Одной из основных задач является выполнение поручения главы государства по увеличению площади орошаемых земель до 3 млн га с текущих 1,6 млн. га до 2030 года. В 2020 году было отремонтировано 813 км каналов, введено в оборот 53,5 тыс. га орошаемых земель. Это даст возможность дополнительно создать 26,0 тысяч рабочих мест и увеличить объем сельхозпродукции на сумму более 30 млрд тг. ежегодно.

До 2025 года запланировано довести площадь орошаемых земель до 2,2 млн. га, т.е. увеличить на 600 тыс.га. За 5 лет нами планируется провести реконструкцию более 4,5 тыс. км каналов. Это будет способствовать созданию 120 тыс. рабочих мест на селе и выращиванию продукции на сумму 510 млрд.тенге ежегодно. Кроме того, предусмотрено восстановление 41 аварийного водохранилища, из которых в период с 2017-2019 годы сданы в эксплуатацию 10 объектов, а 2 завершены в 2020 году. В 2021 году планируется завершить еще 8 объектов. Остальные 21 объект будут реализованы до 2025 года, - сказал он.

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