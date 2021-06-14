Инвесторы нашли альтернативу золоту

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К 2025 году количество владельцев Bitcoin вырастет до 1 миллиарда.
Популярная криптовалюта Bitcoin заменит в будущем золото, сообщает zakon.kz.
К такому мнению пришел основатель хедж-фонда Skybridge Capital Энтони Скарамуччи.
Я отмечу, что Bitcoin все еще растет, поэтому он действительно показал очень хорошие результаты в этом году, — поделился он.
Как отмечает Ferra.ru, эксперт также добавил, что на данный момент эта криптовалюта все еще пребывает на раннем этапе внедрения и может стать альтернативой золоту.
Аналитики Skybridge Capital подсчитали, что к 2025 году количество владельцев Bitcoin вырастет с 125 миллионов до 1 миллиарда.
В то же время, специалист отметил, что и через несколько лет Bitcoin будет таким же волатильным.
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