Токаев ратифицировал протокол к договору ЕАЭС

Ратификация данного протокола позволит участникам внешнеэкономической деятельности сократить временные и финансовые затраты.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", сообщает zakon.kz.

В настоящее время, при таможенной очистке могут уплачиваться шесть видов таможенных платежей и налогов.

Ратификация данного протокола позволит участникам внешнеэкономической деятельности сократить временные и финансовые затраты, в частности:

во-первых, минимизировать затраты, связанные с необходимостью использования нескольких платежных поручений для уплаты таможенного сбора за таможенное декларирование, таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость, акциза, специальной, антидемпинговой и компенсационной пошлины;

во-вторых, использовать имеющиеся авансовые платежи в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин при таких операциях, как размещение на складах временного хранения, подтверждение таможенной стоимости, при проведении экспертизы т.д.;

в-третьих, участники внешнеэкономической деятельности получат возможность использовать данные платежи для погашения образовавшейся задолженности; в-четвертых, отпадает необходимость отслеживания остатков денежных средств по каждому виду коду бюджетной классификации в отдельности.

Таможенный орган на основании обращения лица, внесшего авансовые платежи, представляет ему отчет о расходовании денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!