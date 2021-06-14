Владельцы COVID-сертификатов смогут свободно передвигаться внутри ЕС

Выдавать сертификаты будут, прежде всего, тем, кто прошел вакцинацию зарегистрированными в Евросоюзе препаратами.

Совет ЕС отменил ограничения на поездки внутри Евросоюза для тех, у кого есть COVID-сертификаты, передает zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, совет ЕС окончательно утвердил решение о снятии внутренних ограничений на поездки по территории Евросоюза для обладателей европейских COVID-сертификатов.

Совет сегодня принял рекомендации о внесении поправок в скоординированный подход к ограничению свободного передвижения на фоне меняющейся эпидемиологической ситуации, вакцинационной кампании и введения коронавирусного сертификата… Вакцинированные и перенесшие коронавирус обладатели COVID-сертификатов не должны быть обязаны проходить тестирование или карантин, если они полностью вакцинированы одобренными ЕМА вакцинами минимум за 14 дней до поездки… Выздоровевшие владельцы сертификатов должны подтвердить, что с момента получения положительного теста прошло не менее 180 дней", - говорится в опубликованном заявлении союза.

Официально COVID-сертификаты заработают в Евросоюзе с 1 июля.

По данным DW.com, COVID-сертификаты будут трех видов: подтверждающие полную вакцинацию от коронавируса, негативный ПЦР-тест или выздоровление. Те, кто получил два компонента вакцины или не переболел коронавирусом, после каждого ПЦР или антиген-теста на коронавирус будут получать цифровое подтверждение о негативном результате.

Действовать сертификаты будут в 31 стране: 27 странах Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии, не входящих в ЕС, но являющихся частью Шенгенской зоны.

Выдавать сертификаты будут, прежде всего, тем, кто прошел вакцинацию зарегистрированными в Евросоюзе препаратами. На сегодняшний день их четыре: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Государства ЕС и Шенгена на свое рассмотрение смогут выдавать и признавать сертификаты и в случае вакцинации препаратами, рекомендованными ВОЗ к использованию в условиях чрезвычайной ситуации. Кроме четырех допущенных в ЕС, в этом списке сейчас индийский аналог AstraZeneca Covishield, а также две китайские вакцины - Sinopharm и Sinovac.

Российский "Спутник V" пока не получил вердикта ни от ВОЗ, ни от европейского регулятора EMA, - они ожидают предоставления из РФ всей необходимой информации и проводят инспекции.

По желанию страны Евросоюза смогут выдавать сертификаты и на вакцины, получившие временный национальный допуск. Венгрия, например, уже несколько месяцев использует "Спутник V". Впрочем, признавать ли эти свидетельства, будет самостоятельно решать каждое государство.

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