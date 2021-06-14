Проекция пешеходного перехода и знаков на проезжую часть появилась в Нур-Султане

Фото: УВП Нур-Султана

При любой погоде автомобилисты и пешеходы смогут увидеть четкое отображение бело-желтой пешеходной зебры и дорожных знаков на дороге.