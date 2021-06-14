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Проекция пешеходного перехода и знаков на проезжую часть появилась в Нур-Султане

Фото: УВП Нур-Султана 14 июня 2021, 16:31

При любой погоде автомобилисты и пешеходы смогут увидеть четкое отображение бело-желтой пешеходной зебры и дорожных знаков на дороге.

В Нур-Султане запущен проект проекционного освещения пешеходного перехода на развязке в районе парка Жетысу и ЖК "Премиум" по улице Сарайшык, сообщает zakon.kz.

На данном участке наблюдается существенный дорожный трафик.

Участок выбран в рамках программы обеспечения пешеходной безопасности дорожного движения.

Указанный пешеходный переход совмещен с проекцией дорожной разметки и знаков на проезжую часть. Выбранное место подсвечивается в темное время суток за счет четырех светодиодных проекторов. При любой погоде автомобилисты и пешеходы смогут увидеть четкое отображение бело-желтой пешеходной зебры и дорожных знаков на дороге, - сообщили в акимате города.

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