Подробности дела брата экс-министра труда Нурымбетова рассказали в Антикоре

11 апреля Тимуржан Нурымбетов был взят с поличным при получении взятки в 9 млн тенге, переданной директором ТОО "GT Asyl-Tirek" Галымжаном Сарымсаковым.

11 июня суд № 2 Тараза вынес приговор в отношении брата экс-министра труда Тимуржана Нурымбетова. Бывший руководитель управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области получил десять лет лишения свободы. В пресс-службе Департамента агентства по противодействию коррупции по Жамбылской области озвучили некоторые детали дела, передает zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, процесс длился десять месяцев. Обвиняемые в коррупционных преступлениях экс-руководитель управления координации занятости и социальных программ областного акимата Нурымбетов и руководители отделов этого же управления, нанесшие государству ущерб на сумму свыше 54 млн тенге, получили реальные сроки заключения.

В разработку антикоррупционной службы Жамбылской области Тимуржан Нурымбетов попал в начале 2020 года. Его "неусыпное попечительство" о людях с ограниченными возможностями из общественного объединения "Asyl-Tirek" переходило все нормы приличия. Проявлялось оно в космических госзаказах — фигурировала цифра 86 млн тенге. Причем закупки проводились без объявления конкурса, способом из одного источника. Чем больше борцы с коррупцией наблюдали за оборотистым чиновником, тем больше поражались масштабам государственных преступлений в данном подразделении акимата. В деле появлялись все новые фигуранты. Было очевидно, что в управлении системно получают 10—15-процентные откаты с тендеров, - рассказали в региональном Антикоре.

Далее там сообщили, что 11 апреля Тимуржан Нурымбетов был взят с поличным при получении взятки в 9 млн тенге, переданной директором ТОО "GT Asyl-Tirek" Галымжаном Сарымсаковым.

Это и был тот самый десятипроцентный откат от суммы выигранного тендера. Вместе с руководителем управления сотрудники департамента по противодействию коррупции по Жамбылской области задержали посредницу — руководителя отдела по защите госсекретов акимата области Нурзипу Романову. Следственный суд санкционировал в качестве меры пресечения домашний арест для обоих. Трехмесячное расследование этого масштабного дела о взятках и мошенничестве ушло в суд, который длился 10 месяцев. Начинал его один судья, завершил другой, - поделились в ведомстве.

Тимуржану Нурымбетову, обвиняемому в получении взяток в крупном размере (на сумму свыше 44 миллионов тенге), покушении на получение взятки группой лиц — неоднократно, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, по совокупности преступлений назначено 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем. При этом в легализации (отмывании) денег он был оправдан.

Бывшие руководитель отдела по защите госсекретов Нурзипа Романова и руководитель отдела по работе с инвалидами и ветеранами управления облакимата Аида Утеулина, обвиняемые в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере (часть откатов эти дамы забирали себе), получили по восемь и пять лет лишения свободы соответственно.

Частный предприниматель Галымжан Сарымсаков и представитель общества инвалидов "Камкор куш" Канат Мустафа обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере, посредничестве во взяточничестве и даче взяток в крупном размере. Сарымсакова суд приговорил к восьми годам лишения свободы с конфискацией, Мустафу — к семи годам.

Все осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе. Смягчающим обстоятельством для них оказалось частичное признание вины, отягчающим — совершение преступлений во время чрезвычайного положения.

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