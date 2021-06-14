Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Казахстане 

Местами по республике ожидается усиление ветра.

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 15 июня, сообщает zakon.kz.

Под влиянием антициклона на большей части территории Казахстана ожидается преимущественная погода без осадков. Лишь на западе и в горных районах юга, юго-востока страны пройдут кратковременные дожди с грозами и выпадением града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, также на юго-западе в ночные и утренние часы ожидается туман, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области днем в горах ожидаются шквал, град, местами усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Мангистауской области ночью и утром местами ожидается туман, днем – пыльная буря, местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области порывы 25 м/с, в Туркестанской, Кызылординской областях с пыльной бурей.

В Западно-Казахстанской, днем в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области – град.

Днем в Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, на юге Карагандинской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Павлодарской, на большей части Туркестанской, Жамбылской, местами в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, в отдельных районах Алматинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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