Лукашенко: Кто гарантирует, что мы не будем воевать

Он предлагает обучить студентов обращаться с оружием.

Президент Беларуси заявил, что война может вспыхнуть в любой момент, сообщает zakon.kz.

Как отмечает БЕЛТА, об этом он сказал во время посещения производственно-технического кластера "Устье".

Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас, - отметил он.

Кроме того, Лукашенко напомнил о важности обучения населения навыкам обращения со стрелковым оружием.

Разумеется, что навыкам обращения с оружием обучают тех, кто проходит подготовку в вооруженных силах, однако есть значительное число тех, кто не попадает в войска по призыву. Вот на них и следует обратить внимание. А почему студентов и прочих не привлечь и не обучить стрелковым оружием пользоваться - собрать, разобрать автомат, стрельнуть? Чтобы умели пользоваться и чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя, - сказал президент.

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