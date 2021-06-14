Информацию о перекупщиках билетов на Алаколь прокомментировали в Минкульте

Рыспеков порекомендовал, если есть конкретные факты, обращаться в уполномоченные органы.

Председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Дастан Рыспеков прокомментировал информацию о том, что билеты на Алаколь невозможно приобрести из-за перекупщиков, передает zakon.kz.

Ранее СМИ писали о том, что с наступлением летнего сезона купить билеты на Алаколь можно только с рук и втридорога. В этом году туда можно попасть либо на автотранспорте, либо на поезде, ближайшие аэропорты в ВКО закрыты на ремонт. И туристы жалуются, что билеты до Алаколя пропадают буквально через несколько часов после их появления в продаже. Всему виной, по их мнению, перекупщики.

Дастан Рыспеков, судя по всему, так не считает.

Как нам сообщают наши коллеги из МИИР, а также АО "Пассажирские перевозки", последние два года по системе продажи билетов был такой апгрейд, что она исключает возможность покупки билетов перекупщиками. Там заполняется Ф.И.О, если вдруг кто-то захочет перебить билеты на другое имя, они автоматом уходят в лист ожидания и любой может приобрести. Да, есть такие высказывания, что есть перекупщики, но никто конкретно не указывает на этих перекупщиков. В принципе, учитывая, что спрос большой на Алаколь, уже многие жители у нас, как говорится, "ловят" эти билеты даже ночью, в 4 или 6 утра, и сложно определить, где перекупщики или наши граждане, - сказал он.

Рыспеков порекомендовал, если есть конкретные факты, обращаться в уполномоченные органы.

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