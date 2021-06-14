Будто ядерный – взрыв на АЗС в Новосибирске попал на видео

Взорвались резервуары с топливом.

В Новосибирске горит автозаправочная станция. Мощный взрыв попал на видео, сообщает zakon.kz.

По предварительным данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, взорвались резервуары с топливом, передает ТАСС.

По свидетельства очевидцев, взрыв был похож на ядерный гриб. В результате инцидента пострадали шесть человек. Они будут госпитализированы в ожоговый центр.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что площадь пожара составляла 500 кв. м, затем она выросла до 800 кв. м, ему присвоен второй номер сложности. Детонация резервуаров с жидким топливом продолжается.

К моменту прибытия пожарных происходили взрывы, - добавил он.

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