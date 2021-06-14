Врач назвал важнейший фактор для очищения организма от шлаков

Для очищения организма необходим хороший сон.

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал важнейший фактор для очищения организма от шлаков, сообщает zakon.kz.

По его словам, очищение от шлаков является одной из любимых тем у людей, однако крайне редко кто-то задумывается о роли сна в этом процессе.

Новые исследования показывают, что именно со время сна происходит очищение мозга от "шлаков", - написал он в своем Telegram-канале.

Добровольцы, которым подолгу не давали спать, при исследовании показали значительное снижение "вымывания" водорастворимых метаболитов из паренхимы мозга, по сравнению с теми, кто спит достаточно.

Тема новая, активно исследуемая. Может объяснить почему недосып ведет ко многим болезням, в том числе к снижению когнитивной функции мозга, - подытожил Мясников.

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