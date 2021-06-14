Картофель дорожал из-за наценок посредников - Минсельхоз

Теперь цены начнут снижаться.

Картофеля в Казахстане более, чем достаточно. Так прокомментировали в министерстве сельского хозяйства Казахстана ситуацию с подорожанием продукта в стране. И спрогнозировали, что цена на него будет теперь снижаться, сообщает zakon.kz.

По оперативным данным регионов на 11 июня текущего года в республике имеются запасы социально значимого продукта питания в общем объеме, превышающем 70 тысяч тонн. пресс-служба Минсельхоза

То есть исходя из установленных нормам потребления, запасов картофеля в стране достаточно более, чем на полмесяца (при норме 95 кг в год на душу населения общее потребление для всего населения страны составляет 4,9 тысячи тонн в день).

И это при том, что регионами при подсчете не учтен основной объем запасов картофеля (около 80%), который хранится у мелких фермеров и в личных подсобных хозяйствах населения.

Ежедневный мониторинг цен показывает, что розничные цены на картофель колеблются в пределах 138-450 тг/кг. Самая низкая стоимость сегодня зафиксирована в Костанайской (138 тг/кг) и Актюбинской областях (166 тг), а самая высокая - в городе Нур-Султан (225-450 тг), СКО (320-340 тг), ВКО (335 тг) и Карагандинской области (270-310 тг).

Мониторинг столичных рынков и торговых объектов показал, что ажиотажного спроса на картофель на сегодняшний день не наблюдается.

В ассортименте имеется и реализуется как прошлогодний, так и картофель нового урожая. Более того, наметилась тенденция снижения цен из-за избытка товара. пресс-служба Минсельхоза

Прошлогодний, в зависимости от качества, продается по цене от 120 до 200 тенге за килограмм. Продукция нового урожая на рынках "Шарын" и "Шапагат" реализуется по 280-320 тенге, в ТРЦ "Евразия", "Магнум" и "Смолл" - по 400-450 тенге за килограмм.

По данным Бюро национальной статистики стоимость картофеля с начала года выросла на 48,6%. Данный рост носит сезонный характер. Например, в 2020 году на аналогичную дату органы статистики зафиксировали рост почти на 46%.

Анализ ситуации показывает, что на сезонное подорожание повлияла большая наценка посредников и торговых объектов.

Следует отметить, что с июня начался массовый сбор нового урожая раннеспелых овощей и картофеля в южных регионах. Цены на "молодой" картофель здесь сложился в пределах 175-200 тысяч тенге за тонну. Поставка новой продукции в ближайшее время сможет оказать заметное влияние на рыночное ценообразование.

Акиматам предлагается организовать проведение ярмарок с поставкой сельхозпродукции по доступным ценам.

Справочно: в 2021 году посевная площадь картофеля в организованных хозяйствующих субъектах по всей республике составила 198 тысяч га. Это почти на 6 тысяч га больше, чем в прошлом году. В соответствии с этими данными, объем производства картофеля ожидается на уровне 4 млн тонн.

Со стороны государства фермерам оказывается поддержка в виде субсидий при приобретении семян, минеральных удобрений, пестицидов. Также частично возмещаются затраты при подаче поливной воды.

В рамках программы инвестсубсидирования возмещается часть затрат при приобретении техники, создании объектов хранения и переработки сельхозпродукции, создании и расширении оросительных систем и др. Кроме того, обеспечивается поставка удешевленного дизтоплива и оказывается помощь при финансировании посевных и уборочных работ.

Эти меры направлены не только на поддержку субъектов АПК, но и на предупреждение роста отпускных цен на выращенную продукцию.

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